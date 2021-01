Un dono alla Lega del Filo d'Oro per ricordare Loredana Briganti stroncata da una leucemia fulminante (Di mercoledì 6 gennaio 2021) OSIMO - Una raccolta fondi a favore della Lega del Filo d'Oro per ricordare Loredana Briganti, l'avvocatessa di origine osimana morta lunedì a soli 45 anni. La notizia ha sconvolto due comunità, ... Leggi su corriereadriatico (Di mercoledì 6 gennaio 2021) OSIMO - Una raccolta fondi a favore delladeld'Oro per, l'avvocatessa di origine osimana morta lunedì a soli 45 anni. La notizia ha sconvolto due comunità, ...

L’Associazione Volontari Ospedalieri di Lucca ha consegnato alla Caritas 50 buoni spesa, per un totale di 1.500 euro da inserire nei pacchi alimentari che la Caritas fornisce su tutto il territorio a ...

Buoni acquisto in dono dal Kiwanis

Un gesto di solidarietà ancor più sentito e importante, in questo particolare momento, quello che arriva dal Kiwanis Club di Fermo, presieduto da Ida Capriotti, che in questi giorni ha voluto donare d ...

