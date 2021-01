Un anno di attività della Polizia di Stato nelle stazioni del FVG (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Un anno di attività della Polizia di Stato nelle stazioni del Friuli Venezia Giulia. 47.700 persone controllate, 687 indagate e 9 arrestate; 2.907 convogli presenziati Nel corso del 2020, il Compartimento della Polizia Ferroviaria per il Friuli Venezia Giulia, ha svolto la propria attività di controllo all’interno delle stazioni e sui treni per garantire la sicurezza dei viaggiatori, attraverso la prevenzione ed il contrasto dei fenomeni delittuosi e di degrado presenti in ambito ferroviario. Durante l’arco dell’anno sono state impiegate 7.861 pattuglie in stazione, 894 lungo la linea e 1.429 a bordo treno. Sono stati inoltre predisposti 613 servizi di pattugliamento ... Leggi su udine20 (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Undididel Friuli Venezia Giulia. 47.700 persone controllate, 687 indagate e 9 arrestate; 2.907 convogli presenziati Nel corso del 2020, il CompartimentoFerroviaria per il Friuli Venezia Giulia, ha svolto la propriadi controllo all’interno dellee sui treni per garantire la sicurezza dei viaggiatori, attraverso la prevenzione ed il contrasto dei fenomeni delittuosi e di degrado presenti in ambito ferroviario. Durante l’arco dell’sono state impiegate 7.861 pattuglie in stazione, 894 lungo la linea e 1.429 a bordo treno. Sono stati inoltre predisposti 613 servizi di pattugliamento ...

