Ultimo giorno di zona rossa in tutta Italia: ecco cosa si può fare (e cosa no) oggi 6 gennaio (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Ultimo giorno delle festività e Ultimo giorno di zona rossa per l’Italia. Con l’Epifania il Paese esce dalle restrizioni introdotte alla vigilia di Natale. Il 6 gennaio è infatti l’Ultimo giorno di serrata totale, in attesa di entrare nella zona gialla “rafforzata” decisa dal governo nel decreto ponte fino al 15 gennaio. oggi quindi è possibile circolare solo con autocertificazione (scaricabile qui), mentre restano chiusi i negozi (bar e ristoranti sono fermi già dal 24 dicembre). Sono aperti solo gli esercizi commerciali che vendono beni di prima necessità come supermercati, alimentari, librerie, tabacchi, edicole. Ristoranti, bar e pasticcerie, come detto, saranno ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 6 gennaio 2021)delle festività ediper l’. Con l’Epifania il Paese esce dalle restrizioni introdotte alla vigilia di Natale. Il 6è infatti l’di serrata totale, in attesa di entrare nellagialla “rafforzata” decisa dal governo nel decreto ponte fino al 15quindi è possibile circolare solo con autocertificazione (scaricabile qui), mentre restano chiusi i negozi (bar e ristoranti sono fermi già dal 24 dicembre). Sono aperti solo gli esercizi commerciali che vendono beni di prima necessità come supermercati, alimentari, librerie, tabacchi, edicole. Ristoranti, bar e pasticcerie, come detto, saranno ...

Linkiesta : #Conte ha convocato l’ultimo Consiglio dei Ministri, ma all’ordine del giorno non c’è traccia del Recovery plan La… - poliziadistato : Anche nell’ultimo giorno di un anno difficile, il #capodellaPolizia ha voluto essere vicino agli operatori della… - ZZiliani : Avreste mai pensato di poter vedere un giorno “Il Meglio di...” Pelè? Di Stefano? Puskas? Bobby Charlton? Best? Cru… - Italia_Notizie : Ultimo giorno di zona rossa in tutta Italia: ecco cosa si può fare (e cosa no) oggi 6 gennaio - g_nazzareno : RT @Mercato_Sonato: ???? ????????????????` ???? ???????????? Nella calza della #Befana mettiamo borse di studio! Aiutaci a rendere felici gli allievi della S… -

Ultime Notizie dalla rete : Ultimo giorno Rieti, Epifania come ultimo giorno da zona rossa: spostamenti e divieti nel Reatino Il Messaggero Ieri altri 9 morti e 192 nuovi positivi

Non allentano i decessi nella nostra provincia. Anche ieri il bollettino regionale ha riportato 9 morti positivi al Covid (registrati negli ultimi giorni), oltre a 192 nuovi contagi con 19 nuovi ricov ...

Danni alle imprese Ecco i risarcimenti

Le imprese agricole che hanno subito danni alle produzioni a causa dell’ultimo evento climatico che ha colpito alcune zone delle province di Lucca ma anche di Massa Carrara, Pistoia nei prossimi ...

Non allentano i decessi nella nostra provincia. Anche ieri il bollettino regionale ha riportato 9 morti positivi al Covid (registrati negli ultimi giorni), oltre a 192 nuovi contagi con 19 nuovi ricov ...Le imprese agricole che hanno subito danni alle produzioni a causa dell’ultimo evento climatico che ha colpito alcune zone delle province di Lucca ma anche di Massa Carrara, Pistoia nei prossimi ...