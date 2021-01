Udinese | Gotti | “Non sono d’accordo con l’arbitraggio Mercato? Dobbiamo fare delle valutazioni”

(Di mercoledì 6 gennaio 2021) Il tecnico dell'Lucaha analizzato ai microfoni di Sky il pareggio tra i friulani e il Bologna: "Oggi parecchie decisione prese dall'arbitro non mi trovano d'accordo, poi magari guardando la partita si posdifferenti.? Non dovremmo avere bisogno di particolari rinforzi, matenere conto dei tanti infortuni che tra crociati e ricadute ci stanno mettendo i bastoni fra le ruote. A gennaio ci troveremo ad affrontare un ciclo di gare ravvicinate e servono".caption id="attachment 1066063" align="alignnone" width="5568", getty images/caption ITA Sport Press.

Prima partita infrasettimanale del 2021 per il Bologna di Mihajlovic che oggi, mercoledì 6 gennaio sfida all’Dall’Ara l’Udinese di Gotti, per la 16a giornata di campionato. La posizione delle due squa ...All.: Mihajlovic. UDINESE (3-5-2): Musso; Becao, Bonifazi, Samir; Stryger Larsen, De Paul, Walace, Pereyra, Zeegelaar; Forestieri, Lasagna. All.: Gotti.