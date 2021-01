Tutti i complotti portano a Roma. Ecco le ultime teorie dei tifosi di Trump (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Perché limitarsi a una sola crisi di governo quando puoi averne due? Matteo Renzi è il grande architetto della “frode elettorale” americana con cui sono state “rubate” le elezioni a Donald Trump. Insieme a George Soros, Barack Obama, l’ambasciata americana a Roma e l’azienda leader della Difesa italiana, Leonardo. Ecco servita la trama dell’ultima, folle teoria del complotto su Twitter. Mentre Trump vede sfilarsi proprio in queste ore i seggi del Senato in Georgia dai democratici, sul social network rimbalza la cospirazione italiana, spinta da account (alcuni veri, altri no) legati agli ambienti dell’ultra-destra americana. “Tutto questo chiama in causa George Soros. L’intera elezione è stata orchestrata all’ambasciata a Roma. Un membro del board dell’azienda della Difesa Leonardo ha usato la sua rete ... Leggi su formiche (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Perché limitarsi a una sola crisi di governo quando puoi averne due? Matteo Renzi è il grande architetto della “frode elettorale” americana con cui sono state “rubate” le elezioni a Donald. Insieme a George Soros, Barack Obama, l’ambasciata americana ae l’azienda leader della Difesa italiana, Leonardo.servita la trama dell’ultima, folle teoria del complotto su Twitter. Mentrevede sfilarsi proprio in queste ore i seggi del Senato in Georgia dai democratici, sul social network rimbalza la cospirazione italiana, spinta da account (alcuni veri, altri no) legati agli ambienti dell’ultra-destra americana. “Tutto questo chiama in causa George Soros. L’intera elezione è stata orchestrata all’ambasciata a. Un membro del board dell’azienda della Difesa Leonardo ha usato la sua rete ...

Ultime Notizie dalla rete : Tutti complotti Pandemia e vaccini, ma anche Brexit nei discorsi di Merkel, Macron e Johnson la Repubblica Attenzione al complotto Twitter #ItalyDidIt che mette insieme assurde teorie sulle elezioni Usa

Si tratta di una storia che mette insieme tutti gli argomenti più popolari in Italia nelle ... Barack Obama e la società Leonardo. Un complotto privo di qualsiasi fondamento e ricco di fantasia che – ...

