Trump invita gli assalitori a tornare a casa ma insiste: “Ci hanno rubato le elezioni” – Il suo videomessaggio (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Con un videomessaggio, Donald Trump si è rivolto ai suoi sostenitori che hanno preso d’assedio il Congresso: “So come vi sentite, so che siete addolorati e feriti, ma ora dovete andare a casa. Dobbiamo avere la pace, ora. Non vogliamo che nessuno resti ferito”. Trump, tuttavia, ha detto anche che “le elezioni ci sono state rubate, sono state elezioni fraudolente“. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Con un, Donaldsi è rivolto ai suoi sostenitori chepreso d’assedio il Congresso: “So come vi sentite, so che siete addolorati e feriti, ma ora dovete andare a. Dobbiamo avere la pace, ora. Non vogliamo che nessuno resti ferito”., tuttavia, ha detto anche che “leci sono state rubate, sono statefraudolente“. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

ilpost : Twitter ha limitato in maniera molto stringente il tweet che contiene il video interlocutorio di Trump, in cui invi… - TizianaFerrario : E finalmente #Trump invita i suoi supporters ad andare a casa in pace.Ribadisce però che l'elezione è stata rubata.… - rtl1025 : ?? A sorpresa #Trump invita i manifestanti a cessare le #proteste: 'So che siete feriti, ci hanno rubato le elezioni… - Iightsfading : RT @ilpost: Twitter ha limitato in maniera molto stringente il tweet che contiene il video interlocutorio di Trump, in cui invita gli insur… - nicola_orritos : RT @spinozait: Assedio al Campidoglio, Trump invita alla calma: 'Sparate solo al mio ordine'. [@ilmagodifloz] -

Ultime Notizie dalla rete : Trump invita Trump invita gli assalitori a tornare a casa ma insiste: “Ci hanno rubato le elezioni” – Il… Il Fatto Quotidiano Donald Trump: «In Georgia voto rubato». I fan assaltano il Congresso. Sospesa certificazione vittoria Biden. A Washington imposto il coprifuoco

Con un'azione senza precedenti, i fan di Donald Trump hanno fatto irruzione dentro Capitol Hill ... di entrare e forzare il blocco della polizia, i senatori sono stati invitati a smettere i lavori e a ...

Washington, assalto al Parlamento dai sostenitori di Trump

“Restate pacifici!”. E’ l’invito mandato su Twitter da Donald Trump ai manifestanti che hanno preso d’assedio uno dei luoghi simboli degli Stati Uniti d’America. “Per favore, sostenete la polizia e le ...

Con un'azione senza precedenti, i fan di Donald Trump hanno fatto irruzione dentro Capitol Hill ... di entrare e forzare il blocco della polizia, i senatori sono stati invitati a smettere i lavori e a ...“Restate pacifici!”. E’ l’invito mandato su Twitter da Donald Trump ai manifestanti che hanno preso d’assedio uno dei luoghi simboli degli Stati Uniti d’America. “Per favore, sostenete la polizia e le ...