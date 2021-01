Trump: “Avremo un presidente illegittimo, non permettiamolo”. Ma Pence respinge le sue pressioni: “Non ho autorità sull’esito del voto” (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Grida dal palco, mentre alcune migliaia di supporter arrivati alla Casa Bianca lo accompagnano con applausi e slogan. Un comizio che ha i tratti di un tentativo disperato per tentare, ancora una volta, di sovvertire il risultato elettorale. Nel giorno in cui il Congresso conferma l’elezione di Joe Biden e la Georgia si appresta a consegnare anche il Senato nelle mani dei democratici, il presidente uscente Donald Trump tenta disperatamente di allontanare l’insopportabile marchio del ‘looser’, lui che ha sempre conosciuto e vantato solo il successo. “Non ci arrenderemo mai, non concederemo mai” la vittoria, ha detto il tycoon, durante la manifestazione ‘Save America’ contro i brogli, dove ha insistito ancora ancora sulla teoria infondata della truffa elettorale. “Fermeremo il furto” dei voti, ha detto, usando lo slogan “stop the steal“, scandendo dal ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Grida dal palco, mentre alcune migliaia di supporter arrivati alla Casa Bianca lo accompagnano con applausi e slogan. Un comizio che ha i tratti di un tentativo disperato per tentare, ancora una volta, di sovvertire il risultato elettorale. Nel giorno in cui il Congresso conferma l’elezione di Joe Biden e la Georgia si appresta a consegnare anche il Senato nelle mani dei democratici, iluscente Donaldtenta disperatamente di allontanare l’insopportabile marchio del ‘looser’, lui che ha sempre conosciuto e vantato solo il successo. “Non ci arrenderemo mai, non concederemo mai” la vittoria, ha detto il tycoon, durante la manifestazione ‘Save America’ contro i brogli, dove ha insistito ancora ancora sulla teoria infondata della truffa elettorale. “Fermeremo il furto” dei voti, ha detto, usando lo slogan “stop the steal“, scandendo dal ...

