Trump, assalto a Capitol Hill: Pence evacuato. Donna ferita da arma da fuoco: è grave (Di mercoledì 6 gennaio 2021) I democratici di Joe Biden conquistano anche il Congresso dopo la Casa Bianca ma l'America è in fiamme, con scene di guerriglia mai viste davanti a Capitol Hill, scontri e proteste... Leggi su ilmessaggero (Di mercoledì 6 gennaio 2021) I democratici di Joe Biden conquistano anche il Congresso dopo la Casa Bianca ma l'America è in fiamme, con scene di guerriglia mai viste davanti a, scontri e proteste...

corradoformigli : #Trump prima fomenta e provoca l’assalto al Congresso USA, poi se ne sta nella sua stanza a godersi la scena. Merit… - TNannicini : In 245 anni la grande democrazia americana ???? ha visto momenti bui: guerra civile, presidenti uccisi, terrorismo, r… - sole24ore : Usa, assalto dei fan di Trump: Congresso in lockdown, sospesa la certificazione della vittoria di Biden… - RockInTrento : RT @TNannicini: In 245 anni la grande democrazia americana ???? ha visto momenti bui: guerra civile, presidenti uccisi, terrorismo, razzismo… - ExoSc19 : RT @negri_jenny: Quando sei I Simpson e NON avevi previsto l'assalto al parlamento americano #Washington #Trump #CapitolHill -