Trump accusa il NY Times di fake news perché ha detto che Pence non può bloccare l'elezione di Biden (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Passaggio cruciale, quello di oggi, nella democrazia americana. Innanzitutto, c'è da attendere l'esito di due collegi della Georgia che eleggeranno altrettanti senatori decisivi per la maggioranza (sia repubblicana, sia democratica) nei prossimi due anni. Poi, c'è altrettanta attesa per il discorso (che avverrà intorno alle 13, ora locale) di Mike Pence davanti al Congresso. Secondo Donald Trump, il vicepresidente avrebbe il potere per bloccare la transizione e rimandare agli stati – o eventualmente al congresso – l'elezione contestata di Joe Biden. Tuttavia, ci sono pareri molto discordanti sul fatto che ciò possa avvenire e, nonostante ciò, Trump accusa il Ny Times di fake news proprio perché ha ...

