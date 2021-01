Trama Il Segreto di mercoledì 13 gennaio 2021, Tomas attacca Alicia, il motivo (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Tomas avrà un forte scontro verbale con la Urrutia. Durante la puntata de Il Segreto di mercoledì 13 gennaio 2021, i due ragazzi si troveranno uno contro l’altra a causa delle parole che Isabel aveva precedentemente riferito al ragazzo. La donna avrebbe rivelato che Alicia starebbe organizzando delle lotte contro i nobili e lui non riuscirà ad accettarlo cosa accadrà tra i due? Anteprima puntata Il Segreto, lite tra Ignacio e Manuela La puntata de Il Segreto di mercoledì 13 gennaio 2021, avrà un inizio scoppiettante in quanto vedremo che Ignacio si arrabbierà con Manuela quando scoprirà che la sua governante non crede nel miglioramento di sua moglie. Tra i due nascerà una vera e propria diatriba, gli ... Leggi su anticipazionitv (Di mercoledì 6 gennaio 2021)avrà un forte scontro verbale con la Urrutia. Durante la puntata de Ildi13, i due ragazzi si troveranno uno contro l’altra a causa delle parole che Isabel aveva precedentemente riferito al ragazzo. La donna avrebbe rivelato chestarebbe organizzando delle lotte contro i nobili e lui non riuscirà ad accettarlo cosa accadrà tra i due? Anteprima puntata Il, lite tra Ignacio e Manuela La puntata de Ildi13, avrà un inizio scoppiettante in quanto vedremo che Ignacio si arrabbierà con Manuela quando scoprirà che la sua governante non crede nel miglioramento di sua moglie. Tra i due nascerà una vera e propria diatriba, gli ...

