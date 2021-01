Traffico Roma del 06-01-2021 ore 20 | 00

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 6 gennaio 2021) Luceverdevery trovati all’ascolto scarsa la circolazione sulla rete viaria della capitale anche in virtù dei provvedimenti restrittivi adottati nell’ambito della lotta alla covid-19 Oggi ultimo giorno in zona rossa da domani Lazio come il resto di Italia diventa zona gialla per 48 ore tra forzata dalla divieto di spostamenti tra regioni ma con negozi aperti compresi bar ristoranti questi ultimi aperti fino alle 18 Poi nel weekend del 9 e 10 gennaio zona arancione nazionale con restrizioni più stringenti identiche in tutto il paese fino al 15 gennaio resteranno spente le ZTL diurne notturne di centro Tridente Trastevere Testaccio e San Lorenzo per quanto riguarda il trasporto pubblico oggi normale orario festivo per le metropolitane Così come per bus filobus e tram anche i collegamenti notturni saranno regolari sulla linea B della metropolitana ricordiamo che le ...