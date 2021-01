Tour de ski | ancora un assolo di Bolshunov | si salvano gli italiani

(Di mercoledì 6 gennaio 2021) Dobbiaco, 6 gennaio 2021 " Non esce dal solco di Alexanderl'edizione 2021 delde Ski. Il campione russo ha comandato e vinto anche la 15 chilometri in tecnica classica di Dobbiaco, ...

Dobbiaco, 6 gennaio 2021 – Non esce dal solco di Alexander Bolshunov l’edizione 2021 del Tour de Ski. Il campione russo ha comandato e vinto anche la 15 chilometri in tecnica classica di Dobbiaco, ...> Tutto pronto in Val di Fiemme per accogliere, nel weekend, le ultime tre tappe della 15ª edizione del Tour de Ski all’insegna della sicurezza. Predisposti tamponi per tutti g ...