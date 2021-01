Tour de Ski 2021: Alexander Bolshunov cala il poker a Dobbiaco, cinquina russa. De Fabiani 16°, Pellegrino e Salvadori nei 30 (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Alexander Bolshunov è impossibile da fermare in questo Tour de Ski. Con la 15 km a inseguimento a tecnica classica i successi consecutivi del russo diventano quattro, e quello odierno a Dobbiaco ha il sapore del dominio: 34’32?9 senza mai voltarsi indietro fin dall’inizio, aumentando sempre a dismisura il proprio vantaggio, a dimostrare che è nettamente superiore a tutti gli altri non solo nell’evento a tappe, ma in generale anche nella stagione, in mancanza dei norvegesi. In una gara da loro sostanzialmente dominata, i russi aggiornano ancora i termini del loro dominio: otto nei primi nove, con nulla che possa fermarli, neanche una caduta e due rotture del bastone per uno sfortunatissimo Artem Maltsev (ottavo a 1’12?1). La volata per la piazza d’onore se l’aggiudica Ivan Yakimushkin (+55?5), che beffa Evgeniy Belov ... Leggi su oasport (Di mercoledì 6 gennaio 2021)è impossibile da fermare in questode Ski. Con la 15 km a inseguimento a tecnica classica i successi consecutivi del russo diventano quattro, e quello odierno aha il sapore del dominio: 34’32?9 senza mai voltarsi indietro fin dall’inizio, aumentando sempre a dismisura il proprio vantaggio, a dimostrare che è nettamente superiore a tutti gli altri non solo nell’evento a tappe, ma in generale anche nella stagione, in mancanza dei norvegesi. In una gara da loro sostanzialmente dominata, i russi aggiornano ancora i termini del loro dominio: otto nei primi nove, con nulla che possa fermarli, neanche una caduta e due rotture del bastone per uno sfortunatissimo Artem Maltsev (ottavo a 1’12?1). La volata per la piazza d’onore se l’aggiudica Ivan Yakimushkin (+55?5), che beffa Evgeniy Belov ...

