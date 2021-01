Torino, i convocati per il Verona: Giampaolo rinuncia a due attaccanti (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Il Torino ha diramato la lista dei convocati per il match di Serie A contro il Verona: assenti Edera e Zaza dall’elenco Il Torino ha diramato la lista dei convocati per il match di Serie A contro il Verona. Assenti Edera e Zaza dall’elenco. Portieri: Milinkovic-Savic, Rosati, Sirigu, Ujkani.Difensori: Ansaldi, Bremer, Buongiorno, Izzo, Lyanco, Murru, Nkoulou, Rodriguez, Singo, Vojvoda.Centrocampisti: Baselli, Gojak, Linetty, Lukic, Meite, Rincon, Segre.attaccanti: Belotti, Bonazzoli, Verdi. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Ilha diramato la lista deiper il match di Serie A contro il: assenti Edera e Zaza dall’elenco Ilha diramato la lista deiper il match di Serie A contro il. Assenti Edera e Zaza dall’elenco. Portieri: Milinkovic-Savic, Rosati, Sirigu, Ujkani.Difensori: Ansaldi, Bremer, Buongiorno, Izzo, Lyanco, Murru, Nkoulou, Rodriguez, Singo, Vojvoda.Centrocampisti: Baselli, Gojak, Linetty, Lukic, Meite, Rincon, Segre.: Belotti, Bonazzoli, Verdi. Leggi su Calcionews24.com

