Terremoto Croazia – Nuova forte scossa di Ml 5.3 vicino Petrinja (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Nuova scossa di magnitudo 5.3 vicino Petrinja. Avvertita anche a Trieste. Terremoto in Croazia. Una Nuova forte scossa di magnitudo 5.3 si è verificata intorno alle 18, ancora una volta nei pressi di Petrinja. La località a una cinquantina di km a sudest di Zagabria rimasta semidistrutta per il violento sisma di 6.4 del 29 dicembre scorso. La scossa è stata avvertita anche Leggi su periodicodaily (Di mercoledì 6 gennaio 2021)di magnitudo 5.3. Avvertita anche a Trieste.in. Unadi magnitudo 5.3 si è verificata intorno alle 18, ancora una volta nei pressi di. La località a una cinquantina di km a sudest di Zagabria rimasta semidistrutta per il violento sisma di 6.4 del 29 dicembre scorso. Laè stata avvertita anche

TgLa7 : ??Nuova forte scossa di #terremoto in #Croazia di magnitudo 5.2 - SkyTG24 : Terremoto, nuova forte scossa in Croazia: magnitudo 5.3. Avvertita anche in Italia - Agenzia_Ansa : Croazia, #terremoto di 5.3 ancora presso #Petrinja #ANSA - RobertaM_1965 : RT @repubblica: Croazia, nuova forte scossa di terremoto nella zona di Petrinja: magnitudo 5.2 - monicascapin77 : #Terremoto in #Croazia, nuova forte scossa di magnitudo 5.2 -

Ultime Notizie dalla rete : Terremoto Croazia Croazia, nuova forte scossa di terremoto nella zona di Petrinja: magnitudo 5.0 la Repubblica Croazia: nuova scossa di terremoto di magnitudo 5.3,ancora vicino Petrinja

La nuova forte scossa di terremoto in ... Gli articoli sono stati selezionati e posizionati in questa pagina in modo automatico. L'ora o la data visualizzate si riferiscono al momento in cui ...

Terremoto Croazia, nuova forte scossa. Ingv: magnitudo 5.2. Avvertita anche in Italia

L'epicentro è non lontano da Petrinja, la cittadina a una cinquantina di chilometri a sudest di Zagabria che il 29 dicembre è stata semidistrutta da una scossa di magnitudo 6.4. Il terremoto è stato .

La nuova forte scossa di terremoto in ... Gli articoli sono stati selezionati e posizionati in questa pagina in modo automatico. L'ora o la data visualizzate si riferiscono al momento in cui ...L'epicentro è non lontano da Petrinja, la cittadina a una cinquantina di chilometri a sudest di Zagabria che il 29 dicembre è stata semidistrutta da una scossa di magnitudo 6.4. Il terremoto è stato .