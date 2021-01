Tensione a Washington | manifestanti pro-Trump irrompono a Capitol Hill

(Di mercoledì 6 gennaio 2021)(STATI UNITI) (ITALPRESS) – Gruppi dipro-sono riusciti a irrompere all’interno del complesso di, la sede del Congresso Usa dove era in programma la ratifica dell’elezione di Joe Biden a nuovo presidente. Secondo fonti di stampa alcuni di loro sarebbero armati. I poliziotti a difesa dell’edificio hanno estratto le armi. Senatori e deputati intanto sono stati evacuati dall’Aula. Allo stesso modo il vice presidente Mike Pence è stato scortato all’esterno e messo in sicurezza attraverso un passaggio segreto. Da un video girato all’interno del Campidoglio e che sta rimbalzando sui media Usa si vedono decine di sostenitori del presidente uscente Donaldall’interno della Statuary Hall.“Chiedo che tutti al Campidoglio degli Stati Uniti ...

(Corriere del Ticino) Nel suo comizio a Washington Donald Trump ha denunciato che anche i ballottaggi in Georgia per il Senato vinti dai dem sono stati "rubati", "truccati". Trump: "Non concederemo ...La tensione è altissima e la polizia ha usato i lacrimogeni. La protesta era stata incoraggiata dal presidente uscente, che ora invita i suoi alla calma. Washington ha proclamato il coprifuoco.