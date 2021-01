Tennis, WTA Abu Dhabi 2021: Martina Trevisan cede in due set alla kazaka Yulia Putintseva (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Ad Abu Dhabi, negli Emirati Arabi Uniti, per quanto riguarda il torneo WTA 500 di Tennis 2021, oggi, mercoledì 6 gennaio, è scattato il primo turno del tabellone principale di singolare femminile. L’azzurra Martina Trevisan è stata sconfitta dalla testa di serie numero 13, la kazaka Yulia Putintseva, che si è imposta con il punteggio di 6-3 6-3 in un’ora e ventiquattro minuti di gioco. Nel primo set parte bene l’azzurra, che però non sfrutta tre palle break nel secondo gioco e nel terzo ne deve annullare due all’avversaria, la quale però trova lo strappo ai vantaggi del quinto gioco e non concede a Trevisan occasioni per rientrare. Nel nono game, invece, alla prima occasione, arriva il ... Leggi su oasport (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Ad Abu, negli Emirati Arabi Uniti, per quanto riguarda il torneo WTA 500 di, oggi, mercoledì 6 gennaio, è scattato il primo turno del tabellone principale di singolare femminile. L’azzurraè stata sconfitta dtesta di serie numero 13, la, che si è imposta con il punteggio di 6-3 6-3 in un’ora e ventiquattro minuti di gioco. Nel primo set parte bene l’azzurra, che però non sfrutta tre palle break nel secondo gioco e nel terzo ne deve annullare due all’avversaria, la quale però trova lo strappo ai vantaggi del quinto gioco e non conoccasioni per rientrare. Nel nono game, invece,prima occasione, arriva il ...

Oltre a Kenin, altre tre top 10 al via: Svitolina, Pliskova e Sabalenka. Trevisan debutta contro Putintseva, per Paolini c'è la giovane Fernandez. Cinque azzurre presenti nelle qualificazioni.

