Tamponi rapidi: organizzazione e avvio del progetto in provincia di Bergamo (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Nella giornata di martedì si sono svolte numerose call tra l'Agenzia di Tutela della Salute di Bergamo – Dipartimento di Cure primarie – e i vari coordinatori dei Centri di Riferimento Territoriali della provincia, dove sono state concordate le modalità organizzative e logistiche per l'avvio dei vari punti tampone rapidi. "Sono 4 i soggetti che hanno risposto alla manifestazione di interesse, coprendo 8 delle sedi ancora scoperte della provincia, fra cui quella di Bergamo – spiega Carlo Alberto Tersalvi, direttore sanitario di ATS Bergamo. Martedì hanno iniziato ad allestire la tensostruttura, messa a disposizione dal comune, nel piazzale della Celadina, che sarà operativa a partire dall' 11 gennaio, così come i punti tampone di Seriate, Villa di Serio e Treviglio. Il ...

