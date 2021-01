Storico Benevento: ha già eguagliato l’intero bottino di tre anni fa (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Storico. Tra gli aggettivi più appropriati a descrivere il successo del Benevento a Cagliari spicca proprio questo. I giallorossi imponendosi 2-1 grazie ai gol di Sau e Tuia hanno raggiunto quota 21 punti, l’intero bottino ottenuto tre stagioni fa in 38 giornate. Un traguardo raggiunto dopo soli 16 turni grazie alla seconda vittoria consecutiva in trasferta, altro score mai realizzato dai sanniti nel massimo campionato prima d’ora. QUI LA CRONACA DELLA PARTITA L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto. Tra gli aggettivi più appropriati a descrivere il successo dela Cagliari spicca proprio questo. I giallorossi imponendosi 2-1 grazie ai gol di Sau e Tuia hanno raggiunto quota 21 punti,ottenuto tre stagioni fa in 38 giornate. Un traguardo raggiunto dopo soli 16 turni grazie alla seconda vittoria consecutiva in trasferta, altro score mai realizzato dai sti nel massimo campionato prima d’ora. QUI LA CRONACA DELLA PARTITA L'articolo proviene da Anteprima24.it.

