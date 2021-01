Stefano De Martino | il ritorno su Belen | “vi prego evitiamo”

(Di mercoledì 6 gennaio 2021) Ildel conduttoreDeversoRodriguez, questa volta le cose sarebbero ben diverse rispetto al passato. Il conduttore televisivo e noto ballerino di Amici,De, rivolge ancora una volta delle parole nei riguardi della sua ex storicaRodriguez. Entrambi sembrano andati avanti per la propria strada. Soprattutto la L'articolo proviene da YesLife.it.

Corriere : Stefano De Martino: «Facendo il fruttivendolo ho tenuto lontana l’eroina» - Noovyis : (Stefano De Martino: “Così mi sono salvato dall’eroina”) Playhitmusic - - FQMagazineit : Stefano De Martino: “Così mi sono salvato dall’eroina” - Blusba : - zazoomblog : Stefano De Martino Tenuto lontano leroina- Vedevo siringhe lacci emostatici.. - #Stefano #Martino #Tenuto #lontano -

Ultime Notizie dalla rete : Stefano Martino

Stefano De Martino si è raccontato al Corriere della Sera e lo ha fatto in modo diretto. A partire dall’adolescenza: “Sono cresciuto negli anni Novanta a Torre Annunziata, in una realtà violenta, fatt ...Stefano de Martino “Matrimonio con Belen? Non è un fallimento”, le sue ultime rivelazioni al settimanale Chi: “La mia prigione è..” Stefano de Martino si annoia presto e non vuole di certo usare la ...