Stato di emergenza nazionale, verso nuova proroga: ecco le date (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Alessandro Nunziati Il 31 gennaio, scadrà lo Stato di emergenza deciso dal governo per affrontare la difficile sfida della pandemia. Una data importante, perché segnerà un anno esatto da quanto è Stato dichiarato la prima volta, il 31 gennaio 2020. Il governo sembra però orientato ad una nuova proroga, come era avvenuto il 5 ottobre scorso. Uno status che viene considerato necessario dato l’andamento dell’epidemia, con la seconda ondata che non si è mai esaurita e rischia anzi di vedere una nuova impennata. Secondo quanto riporta il Messaggero, il governo sta lavorando in questo senso, oltre a mettere a punto il nuovo Dpcm con le misure anti Covid che andrà a sostituire quello in scadenza il prossimo 15 gennaio. “Presto saremo nel pieno della campagna vaccinale e l’epidemia è ... Leggi su improntaunika (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Alessandro Nunziati Il 31 gennaio, scadrà lodideciso dal governo per affrontare la difficile sfida della pandemia. Una data importante, perché segnerà un anno esatto da quanto èdichiarato la prima volta, il 31 gennaio 2020. Il governo sembra però orientato ad una, come era avvenuto il 5 ottobre scorso. Uno status che viene considerato necessario dato l’andamento dell’epidemia, con la seconda ondata che non si è mai esaurita e rischia anzi di vedere unaimpennata. Secondo quanto riporta il Messaggero, il governo sta lavorando in questo senso, oltre a mettere a punto il nuovo Dpcm con le misure anti Covid che andrà a sostituire quello in scadenza il prossimo 15 gennaio. “Presto saremo nel pieno della campagna vaccinale e l’epidemia è ...

