Stasera in tv – Lotteria Italia: biglietti vincenti a i Soliti ignoti, oggi 6 gennaio (Di mercoledì 6 gennaio 2021) I Soliti ignoti Stasera in televisione porterà la Lotteria Italia con i biglietti vincenti: qualche anticipazione sul programma, oggi 6 gennaio La Lotteria Italia, i biglietti vincenti e l’estrazione saranno al centro della puntata dei Soliti ignoti di questa sera. In televisione, con alla conduzione il suo iconico conduttore Amadeus, potremo assistere allo svolgersi del gioco L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Iin televisione porterà lacon i: qualche anticipazione sul programma,La, ie l’estrazione saranno al centro della puntata deidi questa sera. In televisione, con alla conduzione il suo iconico conduttore Amadeus, potremo assistere allo svolgersi del gioco L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

RadioSoap2 : RT @Teleblogmag: Avete comprato il biglietto della Lotteria Italia? Se la risposta é no allora guardatevi I fratelli Caputo! #auditel #asco… - princestone20 : @antonellabonni1 Pensa che stasera il signor LG sarà da amadeus a i soliti ignoti lotteria italia - DiTeleblog : Avete comprato il biglietto della Lotteria Italia? Se la risposta é no allora guardatevi I fratelli Caputo!… - Teleblogmag : Avete comprato il biglietto della Lotteria Italia? Se la risposta é no allora guardatevi I fratelli Caputo!… - MatteoGusberti : RT @Kotiomkin: Stasera l'estrazione della Lotteria Italia: primo premio, una vaccinazione in Lombardia. [@Lazzaro1969 ] #lotteriaitalia #E… -