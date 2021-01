Spostamenti, orari, visite: verso nuovo Dpcm il 15 e proroga dello stato d’emergenza (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Valentina Dardari nuovo Dpcm con Spostamenti dal 15 gennaio. Potrebbero riaprire i musei, per cinema e teatri si aspetterà febbraio o marzo Ormai lo stato di emergenza sta volgendo al termine, ma ecco la notizia che potrebbe venire prorogato per altri 6 mesi, e quindi fino al 31 luglio. Giorni zeppi di decisioni da prendere per il governo, che da una parte deve pensare al nuovo Dpcm, quello attuale terminerà infatti il prossimo 15 gennaio, e dall’altra deve fare i conti con la scadenza a fine mese dello stato di emergenza, che ha fatto la sua comparsa per la prima volta il 31 gennaio 2020. Vicini alla proroga dello stato di emergenza Sempre più concreta, come anche ... Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Valentina Dardaricondal 15 gennaio. Potrebbero riaprire i musei, per cinema e teatri si aspetterà febbraio o marzo Ormai lodi emergenza sta volgendo al termine, ma ecco la notizia che potrebbe venireto per altri 6 mesi, e quindi fino al 31 luglio. Giorni zeppi di decisioni da prendere per il governo, che da una parte deve pensare al, quello attuale terminerà infatti il prossimo 15 gennaio, e dall’altra deve fare i conti con la scadenza a fine mesedi emergenza, che ha fatto la sua comparsa per la prima volta il 31 gennaio 2020. Vicini alladi emergenza Sempre più concreta, come anche ...

