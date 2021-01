Sport sotto choc: il campione lotta tra la vita e la morte (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Tutta l'Argentina del calcio fa il tifo per Fernando Caceres. L'ex difensore centrale della nazionale albiceleste è ricoverato in patria in coma farmacologico e stando alle ultime indiscrezioni, lotta tra la vita e la morte. Una carriera lunga e ricca di soddisfazioni quella del classe 1969, con un passato anche in Europa tra Real Saragozza, Valencia e Celta Vigo. Nel 2009 aveva già rischiato la vita, nel tentativo di resistere ad una rapina. In quell'occasione, Caceres fu colpito da un proiettile in pieno volto e perse l'occhio destro, restando sfigurato, con gravi conseguenze e problemi di deambulazione. Chi è Fernando Caceres, ex difensore dell'Argentina Cresciuto in patria con le casacche di Argentinos Juniors e River Plate, nel 1993 si trasferì in Spagna, dove militò prima nella Real Saragozza, e poi ... Leggi su howtodofor (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Tutta l'Argentina del calcio fa il tifo per Fernando Caceres. L'ex difensore centrale della nazionale albiceleste è ricoverato in patria in coma farmacologico e stando alle ultime indiscrezioni,tra lae la. Una carriera lunga e ricca di soddisfazioni quella del classe 1969, con un passato anche in Europa tra Real Saragozza, Valencia e Celta Vigo. Nel 2009 aveva già rischiato la, nel tentativo di resistere ad una rapina. In quell'occasione, Caceres fu colpito da un proiettile in pieno volto e perse l'occhio destro, restando sfigurato, con gravi conseguenze e problemi di deambulazione. Chi è Fernando Caceres, ex difensore dell'Argentina Cresciuto in patria con le casacche di Argentinos Juniors e River Plate, nel 1993 si trasferì in Spagna, dove militò prima nella Real Saragozza, e poi ...

Ultime Notizie dalla rete : Sport sotto Un anno di sport sotto la minaccia del Covid L'Unione Sarda Blu Volley, l'esordio in B1 contro Castelfranco al PalaMelo

Quarrata (Pistoia), 6 gennaio 2021 - Un derby, da sempre ostico, per iniziare: Castelfranco per il debutto. La prima squadra del Blu Volley Quarrata inizierà il campionato femminile di serie B1 nazion ...

Serie A, il Napoli spreca tutto: impresa dello Spezia

Bruciante sconfitta del Napoli nel primo posticipo della sedicesima giornata di Serie A: la squadra di Gattuso è stata battuta allo stadio Maradona per 2-1 dallo Spezia, in gol con Nzola e Pobega. Non ...

