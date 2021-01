Sport italiano in lutto: il campione è stato trovato morto a soli 18 anni (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Aveva solo 18 anni: Matteo Bonomelli, giovane talento del mondo del calcio milanese, è stato trovato morto nella sua casa a Boffalora Sopra Ticino, in provincia di Milano. #FOTO A FINE ARTICOLO Non sono ancora chiare le dinamiche della morte, ma la notizia ha sconvolto amici, compagni di squadra, parenti e tutto il calcio dilettantistico. La società Gs Castanese, dove Matteo militava, ha voluto dedicare alla sua memoria un lungo post su Facebook. Il ricordo della squadra di calcio di Matteo Bonomelli "Abbiamo cercato di proteggerti tutta la giornata. Poi la notizia assurda, di quelle che non vorresti mai sentire, ha iniziato a diffondersi nel mondo del calcio": scrive la società sul social. Un duro colpo che, per la squadra, è stato difficile da "spiegare" ai ragazzi più ... Leggi su howtodofor (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Aveva solo 18: Matteo Bonomelli, giovane talento del mondo del calcio milanese, ènella sua casa a Boffalora Sopra Ticino, in provincia di Milano. #FOTO A FINE ARTICOLO Non sono ancora chiare le dinamiche della morte, ma la notizia ha sconvolto amici, compagni di squadra, parenti e tutto il calcio dilettantistico. La società Gs Castanese, dove Matteo militava, ha voluto dedicare alla sua memoria un lungo post su Facebook. Il ricordo della squadra di calcio di Matteo Bonomelli "Abbiamo cercato di proteggerti tutta la giornata. Poi la notizia assurda, di quelle che non vorresti mai sentire, ha iniziato a diffondersi nel mondo del calcio": scrive la società sul social. Un duro colpo che, per la squadra, èdifficile da "spiegare" ai ragazzi più ...

Coninews : La magia dello sport italiano insieme alle parole di Erri De Luca per celebrare l'anno olimpico. Torniamo ad emozi… - repubblica : Nuoto, coronavirus: Restivo è il primo atleta italiano vaccinato - repubblica : RT @RepubblicaTv: Italia Team, un anno a Cinque Cerchi sognando i Giochi di Tokyo: Un video per aprire l'anno a cinque cerchi esaltando la… - RepubblicaTv : Italia Team, un anno a Cinque Cerchi sognando i Giochi di Tokyo: Un video per aprire l'anno a cinque cerchi esaltan… - FP_15 : RT @matgand77: Il mese più bello dello sport USA sta per cominciare: tutte le gare dei playoff NFL in diretta su @DAZN_IT. Si parte con il… -

Ultime Notizie dalla rete : Sport italiano Perché gennaio sarà il mese chiave per lo sport italiano Positanonews Diretta slalom Zagabria/ Video streaming Rai: via alla seconda manche!

Diretta slalom Zagabria streaming video Rai oggi mercoledì 6 gennaio: orario e risultato live della gara della Coppa del Mondo di sci maschile.

BMW Serie 4 Coupé 430dA xDrive Msport del 2016 usata a Monza

Annuncio vendita BMW Serie 4 Coupé 430dA xDrive Msport usata del 2016 a Monza, Monza e Brianza nella sezione Auto usate di Automoto.it ...

Diretta slalom Zagabria streaming video Rai oggi mercoledì 6 gennaio: orario e risultato live della gara della Coppa del Mondo di sci maschile.Annuncio vendita BMW Serie 4 Coupé 430dA xDrive Msport usata del 2016 a Monza, Monza e Brianza nella sezione Auto usate di Automoto.it ...