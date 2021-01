Spezia, Pobega: “Emozionante vincere così. Bello avere complimenti e… tre punti” (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Lo Spezia realizza un colpo clamoroso, mandando al tappeto il Napoli in casa. Merito della rete di Tommaso Pobega, che segna la rete decisiva nella sfida contro gli azzurri. Queste le sue parole a DAZN: "E' stato Emozionante vincere a Napoli. Altre volte abbiamo creato tanto e segnato poco. E' stato Bello per me e per la squadra. Quando si subentra, bisogna aiutare chi ha speso tanto dall'inizio. Spero di averlo fatto nel migliore dei modi anche oggi. Bisogna cercare di essere più concentrati. L'obiettivo è fare punti e avere complimenti... (sorride ndr.)". ITA Sport Press. Leggi su itasportpress (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Lorealizza un colpo clamoroso, mandando al tappeto il Napoli in casa. Merito della rete di Tommaso, che segna la rete decisiva nella sfida contro gli azzurri. Queste le sue parole a DAZN: "E' statoa Napoli. Altre volte abbiamo creato tanto e segnato poco. E' statoper me e per la squadra. Quando si subentra, bisogna aiutare chi ha speso tanto dall'inizio. Spero di averlo fatto nel migliore dei modi anche oggi. Bisogna cercare di essere più concentrati. L'obiettivo è fare... (sorride ndr.)". ITA Sport Press.

