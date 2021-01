"Spero di no, ma finirà così". GF Vip, portano in tribunale Signorini: devastante battaglia legale a Mediaset (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Rischiano grosso, il Grande Fratello Vip e Alfonso Signorini. Perché Stefano Bettarini, ex calciatore habituée di salotti e reality di Canale 5 non molla la sua battaglia legale contro il reality. Motivo? L'esclusione a suo avviso illecita decisa per una bestemmia a pochi giorni dal suo ingresso nella casa di Cinecittà. Bettarini ha parlato di "figli e figliastri" di Signorini, "due pesi e due misure" sulle misure punitive da applicare a seconda dei concorrenti, addirittura di una "lobby gay" che decide cosa è politicamente corretto e cosa invece va sanzionato. Bettarini nei giorni scorsi ha annunciato una causa contro Endemol (la società che produce il Grande Fratello Vip) e al settimanale DiPiù Tv precisa: "Se loro dovessero dire che il danno non esiste, andremo avanti con una causa vera e propria. ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Rischiano grosso, il Grande Fratello Vip e Alfonso. Perché Stefano Bettarini, ex calciatore habituée di salotti e reality di Canale 5 non molla la suacontro il reality. Motivo? L'esclusione a suo avviso illecita decisa per una bestemmia a pochi giorni dal suo ingresso nella casa di Cinecittà. Bettarini ha parlato di "figli e figliastri" di, "due pesi e due misure" sulle misure punitive da applicare a seconda dei concorrenti, addirittura di una "lobby gay" che decide cosa è politicamente corretto e cosa invece va sanzionato. Bettarini nei giorni scorsi ha annunciato una causa contro Endemol (la società che produce il Grande Fratello Vip) e al settimanale DiPiù Tv precisa: "Se loro dovessero dire che il danno non esiste, andremo avanti con una causa vera e propria. ...

