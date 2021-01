Sostenitori di Trump assaltano il Campidoglio di Washington | almeno un ferito Armi in aula | sospesa la seduta di conferma della vittoria di Biden

CottarelliCPI : Sto ascoltando il discorso di Trump ai suoi sostenitori a Washington. Ha perso, non vuole ammetterlo e continua a p… - Radio1Rai : ??Il #Pentagono ha negato la richiesta delle autorità di #Washington di dispiegare la Guardia Nazionale al Congresso… - TizianaFerrario : stato di allerta a Washington per la crescente tensione alimentata da #Trump che aizza i suoi sostenitori arrivati… - francadelambert : @Mawrdock Disgustosi i 'giornalisti' italiani cbe continuano a difenderli dicendo che è solo una parte piccola picc… - davidgiuliodori : RT @e_maraio: #Trump e i suoi sostenitori stanno scrivendo la peggiore pagina della democrazia degli #Usa! Piena vicinanza al popolo ameri… -

Ultime Notizie dalla rete : Sostenitori Trump

Gli Usa chiedono la verità», twitta poi Trump mentre i suoi sostenitori stanno manifestando in Congresso. Pence poco prima dell'avvio dei lavori in Congresso ha detto di non avere l'autorità per ...Mondo - I fan del presidente uscente sono entrati in Campidoglio per protestare contro la certificazione della vittoria di Biden, ma non si registrano episodi di violenza. Tanti i manifestanti anche ...