Sostenitori di Trump assaltano il Campidoglio: 4 morti. Armi in aula. Interviene la Guardia Nazionale. Biden: "Il presidente fermi questo attacco alla democrazia" (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Ci sono diversi feriti e arresti. Sospesa la seduta di conferma della vittoria del nuovo eletto alla Casa Bianca, ripresa solo dopo molte re. La polizia estrae le Armi per proteggere i parlamentari. Stato di emergenza a Washington

