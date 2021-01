Sostenitori di Trump assaltano Capitol Hill, Congresso Usa in lockdown. La polizia usa i lacrimogeni. A deputati e senatori ordinato di indossare maschere antigas (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Sospesa la seduta per la conferma della vittoria di Biden. Coprifuoco a Washington. Anche il palazzo del Congresso della Georgia sotto assedio. Trump chiede ai suoi fan di «Restare pacifici» Leggi su ilsecoloxix (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Sospesa la seduta per la conferma della vittoria di Biden. Coprifuoco a Washington. Anche il palazzo deldella Georgia sotto assedio.chiede ai suoi fan di «Restare pacifici»

