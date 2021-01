Sorsi di benessere | gemmoterapia e infusi alleati della salute

Leggi su dilei

(Di mercoledì 6 gennaio 2021) Utilizzare i tessuti vegetali embrionali, come gemme o giovani germogli, per trattare disturbi diversi o per il mantenimento del: è la, una brancafitoterapia ideata dal prof. Georges Netien e successivamente ripresa e sviluppata dal medico belga Pol Henry, che per primo si dedicò allo studio e alla sperimentazione dei gemmoderivati. “Il vero futurofitoterapia – spiega Angelica Amodei, autrice del libro ‘Altridi’ (OverEdizioni) in cui, con l’aiuto di esperti del panorama scientifico nazionale, fornisce ricette e curiosità per migliorare la nostraattraverso l’uso di succhi, frullati, tisane e centrifugati preparati con ingredienti naturali”. La novità sperimentata da Angelica Amodei è quella di unire i ...