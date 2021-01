Sono più di 320mila le dosi di vaccino somministrate in Italia (Di giovedì 7 gennaio 2021) Sale a 320.762 il numero delle dosi di vaccini somministrate. L'Italia è in seconda posizione in Europa secondo fonti di Palazzo Chigi: "Il nostro Paese - si sottolinea - si conferma al secondo posto in Europa, dietro solo alla Germania, che però superiamo nelle dosi somministrate in rapporto alla popolazione. Il trend sta crescendo progressivamente in tutte le Regioni, da Nord a Sud. Dati che danno fiducia anche in vista delle prossime settimane, quando la macchina organizzativa sarà a pieno regime e con l'arrivo dei nuovi vaccini" Leggi su agi (Di giovedì 7 gennaio 2021) Sale a 320.762 il numero delledi vaccini. L'è in seconda posizione in Europa secondo fonti di Palazzo Chigi: "Il nostro Paese - si sottolinea - si conferma al secondo posto in Europa, dietro solo alla Germania, che però superiamo nellein rapporto alla popolazione. Il trend sta crescendo progressivamente in tutte le Regioni, da Nord a Sud. Dati che danno fiducia anche in vista delle prossime settimane, quando la macchina organizzativa sarà a pieno regime e con l'arrivo dei nuovi vaccini"

