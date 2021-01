Sondaggi politici elettorali oggi 6 gennaio: Meloni guadagna sei punti in un anno. Crolla la Lega (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Sondaggi politici elettorali oggi 6 gennaio: ultimissimi Sondaggi politici elettorali – Come è cambiato lo scenario politico nell’ultimo anno? La pandemia di Covid ha sicuramente modificato le carte in tavola anche sul piano elettorale, come confermano gli ultimi Sondaggi. In particolare quello di Tecné, presentato durante la trasmissione di Rete 4 Quarta Repubblica del 4 gennaio 2021, ha messo a confronto le intenzioni di voto attuali con quelle di un anno fa. Spicca subito l’andamento opposto dei due maggiori partiti del centrodestra. Da un lato infatti si assiste al crollo della Lega, che in un anno ha visto ridursi i propri consensi di otto ... Leggi su tpi (Di mercoledì 6 gennaio 2021): ultimissimi– Come è cambiato lo scenario politico nell’ultimo? La pandemia di Covid ha sicuramente modificato le carte in tavola anche sul piano elettorale, come confermano gli ultimi. In particolare quello di Tecné, presentato durante la trasmissione di Rete 4 Quarta Repubblica del 42021, ha messo a confronto le intenzioni di voto attuali con quelle di unfa. Spicca subito l’andamento opposto dei due maggiori partiti del centrodestra. Da un lato infatti si assiste al crollo della, che in unha visto ridursi i propri consensi di otto ...

