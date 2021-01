Soliti Ignoti, speciale Lotteria Italia: Amadeus in prime time per la Befana milionaria (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Amadeus La tradizione non cambia: saranno ancora i Soliti Ignoti di Amadeus ad intrattenere il pubblico nel prime time di Rai1 dedicato alla Lotteria Italia. Stasera il game show delle identità segrete sarà in onda con una puntata speciale in cui verranno svelati i biglietti vincenti dei premi di prima categoria (5 milioni di euro, 2,5 milioni, 1,5 milioni, 1 milione, 500.000 euro). Una serata in cui, come d’abitudine, la protagonista sarà la dea bendata, in una stagione in cui – tuttavia – i biglietti della Lotteria hanno subito uno storico crollo, calando del del 30% rispetto all’anno scorso. Oltre all’annuncio dei vincitori, la serata televisiva della Befana sarà caratterizzata da momenti di ... Leggi su davidemaggio (Di mercoledì 6 gennaio 2021)La tradizione non cambia: saranno ancora idiad intrattenere il pubblico neldi Rai1 dedicato alla. Stasera il game show delle identità segrete sarà in onda con una puntatain cui verranno svelati i biglietti vincenti dei premi di prima categoria (5 milioni di euro, 2,5 milioni, 1,5 milioni, 1 milione, 500.000 euro). Una serata in cui, come d’abitudine, la protagonista sarà la dea bendata, in una stagione in cui – tuttavia – i biglietti dellahanno subito uno storico crollo, calando del del 30% rispetto all’anno scorso. Oltre all’annuncio dei vincitori, la serata televisiva dellasarà caratterizzata da momenti di ...

