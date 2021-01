Smart working e lavoro da casa: spunta il bonus spese da richiedere (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Nel 2021 potrebbe essere introdotto un bonus spese per i lavoratori in Smart working, che tenga conto dei costi sostenuti per lavorare da casa. Image by Firmbee from PixabaySi avvicina la fine dello stato di emergenza dell’Italia. Nonostante sia immaginabile un’eventuale proroga (dato che il Coronavirus è tutt’altro che sconfitto) al momento il decreto che permette al Governo di attuare Dpcm e normative ad hoc per contrastare la pandemia, si ferma a febbraio 2021. La fine dello stato d’emergenza introdurrebbe la necessità di ridiscutere il telelavoro, spesso identificato come Smart working, definizione che abbiamo imparato a usare in questi ultimi mesi. Il lavoro da casa per il 2020 è stato ... Leggi su altranotizia (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Nel 2021 potrebbe essere introdotto unper i lavoratori in, che tenga conto dei costi sostenuti per lavorare da. Image by Firmbee from PixabaySi avvicina la fine dello stato di emergenza dell’Italia. Nonostante sia immaginabile un’eventuale proroga (dato che il Coronavirus è tutt’altro che sconfitto) al momento il decreto che permette al Governo di attuare Dpcm e normative ad hoc per contrastare la pandemia, si ferma a febbraio 2021. La fine dello stato d’emergenza introdurrebbe la necessità di ridiscutere il tele, spesso identificato come, definizione che abbiamo imparato a usare in questi ultimi mesi. Ildaper il 2020 è stato ...

