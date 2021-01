Smart working, arriva il bonus spese per chi lavora da casa (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Alfie Borromeo A febbraio potrebbe finire lo stato d’emergenza decretato per far fronte al coronavirus, anche se un’ulteriore proroga non è assolutamente da escludere. Potrebbero di conseguenza cambiare anche le regole per lo Smart working. Non più automatico con accordi tra imprese e sindacati, ma con la necessità di un accordo obbligatorio con il dipendente. In questi giorni è spuntata l’ipotesi di un piano per introdurre uno Smart working semplificato. Come funzionerà? L’obiettivo è quello di studiare soluzioni alternative (bonus e rimborsi spese) per compensare le entrate in busta paga ridotte legate agli straordinari e ai buoni pasto di cui chi lavora da casa non usufruisce. A riportare l’indiscrezione è Repubblica. Se buoni pasto e ... Leggi su improntaunika (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Alfie Borromeo A febbraio potrebbe finire lo stato d’emergenza decretato per far fronte al coronavirus, anche se un’ulteriore proroga non è assolutamente da escludere. Potrebbero di conseguenza cambiare anche le regole per lo. Non più automatico con accordi tra imprese e sindacati, ma con la necessità di un accordo obbligatorio con il dipendente. In questi giorni è spuntata l’ipotesi di un piano per introdurre unosemplificato. Come funzionerà? L’obiettivo è quello di studiare soluzioni alternative (e rimborsi) per compensare le entrate in busta paga ridotte legate agli straordinari e ai buoni pasto di cui chidanon usufruisce. A riportare l’indiscrezione è Repubblica. Se buoni pasto e ...

