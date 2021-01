Sicilia: Miccichè (Fi), 'assenza donne governo problema, Musumeci la chieda agli altri partiti' (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Palermo, 6 gen. (Adnkronos) - "L'assenza di donne nel governo Musumeci è certamente un problema, però non vorrei che questo problema fosse affibbiato a Forza Italia. Voglio ricordare che Fi su 5 parlamentari nazionali ha quattro donne un uomo. Siamo stati quelli che hanno garantito in questi anni una donna in giunta". Lo ha detto il Presidente dell'Ars Gianfranco Micciché parlando della polemica sulla mancanza di donne nel nuovo esecutivo regionale. "Musumeci la chieda agli altri partiti - dice- Noi abbiamo dovuto ragionare politicamente su alcune esigenze territoriali. Avevo anche chiesto a Margherita La Rocca Ruvolo se voleva fare l'assessore ma mi ha risposto di no. ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Palermo, 6 gen. (Adnkronos) - "L'dinelè certamente un, però non vorrei che questofosse affibbiato a Forza Italia. Voglio ricordare che Fi su 5 parlamentari nazionali ha quattroun uomo. Siamo stati quelli che hanno garantito in questi anni una donna in giunta". Lo ha detto il Presidente dell'Ars Gianfranco Micciché parlando della polemica sulla mancanza dinel nuovo esecutivo regionale. "la- dice- Noi abbiamo dovuto ragionare politicamente su alcune esigenze territoriali. Avevo anche chiesto a Margherita La Rocca Ruvolo se voleva fare l'assessore ma mi ha risposto di no. ...

