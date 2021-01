Sicilia, drammatico incidente in moto: Andrea muore a 14 anni davanti ai genitori (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Ennesimo incidente mortale in Sicilia. A Comiso, alle porte di Ragusa, ieri sera ha perso la vita Andrea Alabiso, un giovanissimo di 14 anni. Il ragazzo viaggiava in sella a una moto e avrebbe perso il controllo del mezzo finendo fuori strada. Ragusa, Andrea Alabiso muore a 14 anni in un incidente in moto Secondo L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Ennesimomortale in. A Comiso, alle porte di Ragusa, ieri sera ha perso la vitaAlabiso, un giovanissimo di 14. Il ragazzo viaggiava in sella a unae avrebbe perso il controllo del mezzo finendo fuori strada. Ragusa,Alabisoa 14in uninSecondo L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

