"Siamo sotto assedio". Allarme bomba e Congresso evacuato: i sostenitori di Trump ostacolano la vittoria di Biden | Video (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Il ballottaggio sembra sorridere a Joe Biden. Vicina infatti la vittoria dei democratici di entrambi i seggi del Senato per cui si è votato in Georgia. Un risultato che non trova d'accordo Donald Trump. Il presidente americano uscente non molla e incita i sostenitori a non arrendersi. Una situazione però diventata fuori controllo in poco tempo. Mentre è in corso la speciale sessione plenaria per la certificazione della vittoria del dem Biden sono stati infatti evacuati alcuni edifici del Congresso. I sostenitori del tycoon hanno marciato verso il Campidoglio, anche sfondando le barricate della polizia, al grido di "Fight for Trump". E così la sessione è stata sospesa. "Siamo sotto assedio".

