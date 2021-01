Show dogs – Entriamo in scena: trama, trailer e cast del film (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Show dogs – Entriamo in scena è il film che Rai 2 propone per la sua prima serata di oggi, mercoledì 6 gennaio 2021. La pellicola è diretta da Raja Gosnell e interpretata da Natasha Lyonne e Will Arnett. Il genere è avventura e poliziesco, mentre il titolo originale è Snow dogs. La trama di Show dogs – Entriamo in scena ci parla invece di Max, un cane poliziotto dotato di uno spirito indipendente. Dopo aver assistito al rapimento di un cucciolo di panda, farà il suo incontro con l’agente federale Frank. Scopriamo di seguito gli altri dettagli, il trailer in italiano e il cast completo. Show dogs – Entriamo in ... Leggi su giornal (Di mercoledì 6 gennaio 2021)inè ilche Rai 2 propone per la sua prima serata di oggi, mercoledì 6 gennaio 2021. La pellicola è diretta da Raja Gosnell e interpretata da Natasha Lyonne e Will Arnett. Il genere è avventura e poliziesco, mentre il titolo originale è Snow. Ladiinci parla invece di Max, un cane poliziotto dotato di uno spirito indipendente. Dopo aver assistito al rapimento di un cucciolo di panda, farà il suo incontro con l’agente federale Frank. Scopriamo di seguito gli altri dettagli, ilin italiano e ilcompleto.in ...

Stasera_in_TV : RAI 2: (21:20) Show Dogs - Entriamo in scena (Film) #StaseraInTV 06/01/2021 #PrimaSerata #showdogs-entriamoinscena @RaiDue - durso_club : Barbara eccezionalmente in Rai ?? La nostra Carmelita presterà la voce a Daisy, un pastore Australiano, in Show Dog… - RaiDue : Due agenti 'speciali' vengono chiamati a investigare sul rapimento di un cucciolo di panda ?? Questa sera alle 21.20… - GuidaTVPlus : 06-01-2021 21:20 #Rai2 Show Dogs - Entriamo in scena #FilmAvventura,Commedia,Famiglia #StaseraInTV - zazoomblog : Show Dogs – Entriamo in scena: tutto quello che c’è da sapere sul film - #Entriamo #scena: #tutto #quello -