Shia LaBeouf: Netflix lo rimuove dagli spazi e dai materiali promozionali di Pieces of a Woman (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Netflix ha rimosso Shia LaBeouf dai materiali e dagli spazi promozionali di Pieces of a Woman, film con Vanessa Kirby in arrivo il 7 gennaio. Shia LaBeouf è stato rimosso dagli spazi pubblicitari e promozionali relativi al film Pieces of a Woman, in arrivo sulla piattaforma di streaming da domani 7 gennaio. L'attore, dopo essere già stato escluso dalle pagine con cui si sostenevano le possibili candidature ai premi cinematografici, continua quindi a pagare le conseguenze delle accuse di abusi e molestie che gli sono state rivolte da FKA Twigs, Sia e altre donne con cui in passato ha avuto una relazione.

