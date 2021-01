Serie D | tutti i risultati maturati nella giornata dell’Epifania

(Di mercoledì 6 gennaio 2021)D in campodue giorni. Eccotra il 5 e il 6 gennaio nei nove gironi.D – Idei gironi A – B – C Girone A Caronnese-Casale 2-1, Chieri-Saluzzo 2-0, Varese-Arconatese 1-2, Folgore caratese-Fossano 2-1, Borgosesia-Castellanzese 1-2, Imperia-Vado 1-0, Sestri Levante-Sanremese 2-1. Girone B Caravaggio-Seregno 0-1, Crema-Calvina 3-3, Fanfulla-V. Ciseranobergamo 1-1, nibionnOggiono-Scanzorosciate 1-0, Ponte S. Pietro-Franciacorta 2-2, Sona-Casatese 2-1, Tritium-Villa Valle 3-0, Vis Nova Giussano-Brusaporto 3-1. Girone C Chions-Cjarlins Muzane 1-4, Manzanese-Union Feltre 4-2, Adriese-Belluno 2-1, Bolzano-Este 1-1, Caldiero Terme-Trento 2-2, Cartigliano-Ambrosiana 2-1, ...

I risultati della sedicesima giornata del campionato di Serie A. Si ferma a 8 la serie di vittorie consecutive dell'Inter: i nerazzurri sono sconfitti dalla Sampdoria di Ranieri a Genova per 2-1 in un ...La Lazio batte 2-1 la Fiorentina nella sedicesima giornata di Serie A e torna al successo in campionato. I biancocelesti la sbloccano dopo appena 6 minuti con una zampata di Caicedo, faticano per larg ...