Serie A, tutto pronto per Milan-Juventus: quote, probabili formazioni e dove vedere in tv il match (Di mercoledì 6 gennaio 2021) tutto pronto per Milan-Juventus.Alle 20:45, a San Siro, i rossoneri ospitano i bianconeri per la gara valida per la 16esima giornata del campionato di Serie A: i padroni di casa, al comando della classifica, cercano una vittoria per mantenere la vetta e provare ad allungare sui rivali; la formazione ospite, invece, vuole provare ad accorciare le distanze dal primo posto.La gara, dunque, si preannuncia infuocata. Le quote e i pronostici dei bookmakers puntano sul Milan: il segno 1, infatti, è offerto a 2.90, il segno X a 3.45 e infine il segno 2 a 2.45. Il match del 'Meazza', sarà trasmesso in tv esclusiva sui canali Sky. Inoltre, è visibile anche in streaming su Sky Go.Stefano Pioli, al netto delle assenze per infortuni e squalifiche punterà sui soliti ... Leggi su mediagol (Di mercoledì 6 gennaio 2021)per.Alle 20:45, a San Siro, i rossoneri ospitano i bianconeri per la gara valida per la 16esima giornata del campionato diA: i padroni di casa, al comando della classifica, cercano una vittoria per mantenere la vetta e provare ad allungare sui rivali; la formazione ospite, invece, vuole provare ad accorciare le distanze dal primo posto.La gara, dunque, si preannuncia infuocata. Lee i pronostici dei bookmakers puntano sul: il segno 1, infatti, è offerto a 2.90, il segno X a 3.45 e infine il segno 2 a 2.45. Ildel 'Meazza', sarà trasmesso in tv esclusiva sui canali Sky. Inoltre, è visibile anche in streaming su Sky Go.Stefano Pioli, al netto delle assenze per infortuni e squalifiche punterà sui soliti ...

Per prima cosa inquadriamo la partita. Napoli - Spezia è una partita valevole per la 16a giornata del campionato di calcio di Serie A 2020-21. Il match vede di fronte il Napoli che attualmente si trov ...

Se è vero che non c'è vigilia di Natale senza Una Poltrona per Due, è altrettanto vero che difficilmente l'Epifania prima di portarsi via tutte le feste si scordi di lasciare dietro di sé la sfida tra ...

