Serie A: Milan-Juventus 1-3, i rossoneri perdono l'imbattibilità (Di giovedì 7 gennaio 2021) Nel posticipo della 16a giornata di Serie A, la Juventus batte 3-1 il Milan, si rilancia nella lotta allo scudetto e infligge ai rossoneri il primo ko in campionato. Grande protagonista Federico ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 7 gennaio 2021) Nel posticipo della 16a giornata diA, labatte 3-1 il, si rilancia nella lotta allo scudetto e infligge aiil primo ko in campionato. Grande protagonista Federico ...

AntoVitiello : 304 giorni senza mai perdere in serie A. Dopo 27 partite di fila il #Milan cade in campionato, ma lo fa lottando fi… - juventusfc : KICK-OFF |??| È iniziata #MilanJuve! Testa, cuore e grinta! ?? FORZA RAGAZZI, TUTTI INSIEME #????????????????????????! ?? LIVE… - OptaPaolo : 304 - Il #Milan ha interrotto oggi una serie di 27 incontri da imbattuto in #SerieA. La precedente sconfitta dei ro… - Fra_VFC : RT @AntoVitiello: 304 giorni senza mai perdere in serie A. Dopo 27 partite di fila il #Milan cade in campionato, ma lo fa lottando fino all… - giorgiafagottoo : RT @SergioMegghi: Una squadra costruita per vincere la champions che a metà stagione si trova a inseguire a -7 dalla vetta Un Milan che… -