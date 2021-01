Serena Rossi, spunta un’imperdibile foto del passato: quel dettaglio lo hanno notato tutti (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Avete mai visto Serena Rossi da bambina? E’ spuntato uno scatto del passato sui social: tutti gli utenti IG, fan dell’attrice, hanno notato un dettaglio! Attrice, cantante, conduttrice televisiva e doppiatrice: Serena Rossi è una delle artiste italiane più amate e seguite nel mondo dello spettacolo italiano. Nata a Napoli, nell’agosto dell’85, ha esordito come L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Avete mai vistoda bambina? E’to uno scatto delsui social:gli utenti IG, fan dell’attrice,un! Attrice, cantante, conduttrice televisiva e doppiatrice:è una delle artiste italiane più amate e seguite nel mondo dello spettacolo italiano. Nata a Napoli, nell’agosto dell’85, ha esordito come L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

marilovesgr33n : @Serena_Olivieri oggi siamo rossi? non da domani? boo, ma poi comunque non è che cambia molto, tutti i giorni sono uguali ormai - Serena_Olivieri : @marilovesgr33n Anche io pensavo arancioni, invece siamo tutti rossi, fa un po’ risiko - __occhiprofondi : Serena Rossi >>>>>>>>> #tzvip - zazoomblog : Mina Settembre promo VIDEO. Quando va in onda la serie tv con Serena Rossi? - #Settembre #promo #VIDEO. #Quando - tizianosmile1 : 6. Serena Rossi ?? -