Serena Rossi | quell’incontro che la ha cambiato la vita

Ilcommissariori : RT @AlbertoFuschi: Elena Sofia Ricci (#chediociaiuti6) e Serena Rossi (#minasettembre) tra gli ospiti vip di stasera #solitiignoti #lotter… - Lilla201092 : Elena Sofia Ricci, Valeria Fabrizi e Serena Rossi stasera di nuovo insieme a #isolitiignoti ???? ...io me lo meritavo… - __francesco_0 : ?????????????????? ECCOMI TORNATO! -'CHI VORRESTE AL GFVIP 6?' spiegando il motivo rispondendo se vi va #TZVIP #SOVIP… - princestone20 : RT @AlbertoFuschi: Elena Sofia Ricci (#chediociaiuti6) e Serena Rossi (#minasettembre) tra gli ospiti vip di stasera #solitiignoti #lotter… - AlbertoFuschi : Elena Sofia Ricci (#chediociaiuti6) e Serena Rossi (#minasettembre) tra gli ospiti vip di stasera #solitiignoti… -

Ultime Notizie dalla rete : Serena Rossi

Manca poco per scoprire i biglietti vincenti della prima categoria dell’estrazione finale della Lotteria Italia, il più sostanzioso dei quali è di 5 milioni di euro. L’appuntamento è, come al solito, ...In una sua recente intervista a 'Domenica In', Serena Rossi ha raccontato di quel momento che le ha cambiato la vita: la confessione inedita.