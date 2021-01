Se Samantha De Grenet è la regina del gorgonzola, Antonella Elia è quella dei pannolini (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Qualche sera fa al Grande Fratello Vip abbiamo assistito ad uno scontro (in alcuni momenti ironico, in altri decisamente scadente) fra Antonella Elia e Samantha De Grenet, dove sono volate parole grosse, commenti sul fisico ed anche delle frecciatine sulle rispettive carriere. In uno di questi ultimi momenti la Elia ha infatti ironizzato su un vecchio spot pubblicitario della De Grenet dove, con aria maliziosa, infilava un dito dentro un gorgonzola cremoso per poi portarselo alla bocca. “Sei la regina del gorgonzola, il massimo della tua carriera è aver fatto la regina del gorgonzola per due anni”! Nello spot incriminato, infatti, una voce fuori campo dice “Ti pizzica la voglia, eh? E’ ... Leggi su biccy (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Qualche sera fa al Grande Fratello Vip abbiamo assistito ad uno scontro (in alcuni momenti ironico, in altri decisamente scadente) fraDe, dove sono volate parole grosse, commenti sul fisico ed anche delle frecciatine sulle rispettive carriere. In uno di questi ultimi momenti laha infatti ironizzato su un vecchio spot pubblicitario della Dedove, con aria maliziosa, infilava un dito dentro uncremoso per poi portarselo alla bocca. “Sei ladel, il massimo della tua carriera è aver fatto ladelper due anni”! Nello spot incriminato, infatti, una voce fuori campo dice “Ti pizzica la voglia, eh? E’ ...

