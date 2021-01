Scuola, il 7 gennaio 5 milioni di studenti in classe: la mappa regione per regione (Di mercoledì 6 gennaio 2021) In Trentino alto Adige rientrano anche le superiori in presenza al 50%, anticipando di qualche giorno l’indicazione nazionale dell’11 gennaio adottata da Lazio, Abruzzo, Umbria, Toscana, Emilia Romagna, Lombardia, Liguria, Sicilia e Valle d'Aosta. Nelle altre regioni - tra cui Piemonte, Veneto e Campania - ordinanze ad hoc Leggi su tg24.sky (Di mercoledì 6 gennaio 2021) In Trentino alto Adige rientrano anche le superiori in presenza al 50%, anticipando di qualche giorno l’indicazione nazionale dell’11adottata da Lazio, Abruzzo, Umbria, Toscana, Emilia Romagna, Lombardia, Liguria, Sicilia e Valle d'Aosta. Nelle altre regioni - tra cui Piemonte, Veneto e Campania - ordinanze ad hoc

matteosalvinimi : Sto sentendo i governatori. Incredibile. Oggi, martedì 5 gennaio, 60 milioni di italiani non sanno “di che colore”… - NicolaPorro : ?? Deliri sul mio ruolo da influencer dei fascisti, le “storiche” dichiarazioni di #Zingaretti, vietato votare se pe… - DarioNardella : A #Firenze eravamo pronti per il 7 gennaio e con il 75% in presenza. La #scuola non è causa di contagio, il problem… - saumarindo : RT @RobbyGiuls: Gli spostamenti tra regioni sono vietati fino a fine gennaio e noi #CONGIUNTIFUORIREGIONE non ci vediamo da Novembre! Noi n… - AiraArune : Sapete perché odio l'epifania? Perché è il 6 di gennaio. Tu il 6 ti svegli come se fosse ancora festa, poi il giorn… -