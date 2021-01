Scrittori: 'Strada degli scrittori' organizza maratona per ricordare il maestro di Racalmuto (2) (Di mercoledì 6 gennaio 2021) (Adnkronos) - Numerose le personalità del mondo politico come il ministro Giuseppe Provenzano, Piero Grasso, Giuliano Pisapia, Claudio Fava, Leoluca Orlando, Alberto Samonà. Partecipano editori come Antonio Liotta, Ottavio Navarra e Lillo Garlisi. Storici come Lino Buscemi e Pasquale Hamel. I direttori dei giornali siciliani Lino Morgante, Antonello Piraneo, Marco Romano, con Franco Nuccio, Enrico Del Mercato, Egidio Terrana, Elvira Terranova, Lidia Tilotta, Filippo D'Arpa, fra i numerosi contributi. Ampia la gamma degli intermezzi artistici e dei collegamenti con Racalmuto, la casa in cui lo scrittore visse con zie, moglie e figlie, la campagna di Contrada Noce, la Fondazione Sciascia. Una maratona che alle 18.00 di venerdì si incrocerà con una diretta da Casa Sciascia. Lo scrittore Maurizio de Giovanni dialogherà online con Gaetano ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 6 gennaio 2021) (Adnkronos) - Numerose le personalità del mondo politico come il ministro Giuseppe Provenzano, Piero Grasso, Giuliano Pisapia, Claudio Fava, Leoluca Orlando, Alberto Samonà. Partecipano editori come Antonio Liotta, Ottavio Navarra e Lillo Garlisi. Storici come Lino Buscemi e Pasquale Hamel. I direttori dei giornali siciliani Lino Morgante, Antonello Piraneo, Marco Romano, con Franco Nuccio, Enrico Del Mercato, Egidio Terrana, Elvira Terranova, Lidia Tilotta, Filippo D'Arpa, fra i numerosi contributi. Ampia la gammaintermezzi artistici e dei collegamenti con, la casa in cui lo scrittore visse con zie, moglie e figlie, la campagna di Contrada Noce, la Fondazione Sciascia. Unache alle 18.00 di venerdì si incrocerà con una diretta da Casa Sciascia. Lo scrittore Maurizio de Giovanni dialogherà online con Gaetano ...

TV7Benevento : Scrittori: 'Strada degli scrittori' organizza maratona per ricordare il maestro di Racalmuto (2)... - TV7Benevento : Scrittori: 'Strada degli scrittori' organizza maratona per ricordare il maestro di Racalmuto... - farfallabra : @maxx6611 @PredaVicky Trieste è una città che ti prende il cuore. L'hanno sperimentato in tanti, son venuti a visi… - RecensioneLibro : #LaStradaVersoCasa di #FabioVolo: leggi la recensione - GDS_it : Patto per la cultura fra #Stradadegliscrittori e Consiglio di Agrigento -

Ultime Notizie dalla rete : Scrittori Strada Scrittori: 'Strada degli scrittori' organizza maratona per ricordare il maestro di Racalmuto LiberoQuotidiano.it Cento voci ricordano Sciascia, maratona online

Saranno oltre cento grandi voci a ricordare i cento anni dalla nascita di Leonardo Sciascia da venerdì 8 gennaio con una iniziativa della "Strada degli scrittori" sui canali online. (ANSA) ...

100 anni fa nasceva Friedrich Dürrenmatt

BERNA - Cento anni fa, il 5 gennaio 1921, nasceva a Konolfingen, nel Canton Berna, lo scrittore, drammaturgo e pittore Friedrich Dürrenmatt. Insieme a Max Frisch, è stato uno dei protagonisti del rinn ...

Saranno oltre cento grandi voci a ricordare i cento anni dalla nascita di Leonardo Sciascia da venerdì 8 gennaio con una iniziativa della "Strada degli scrittori" sui canali online. (ANSA) ...BERNA - Cento anni fa, il 5 gennaio 1921, nasceva a Konolfingen, nel Canton Berna, lo scrittore, drammaturgo e pittore Friedrich Dürrenmatt. Insieme a Max Frisch, è stato uno dei protagonisti del rinn ...