Scontri a Washington | fan di Trump fanno irruzione al Congresso Spari | un ferito

(Di mercoledì 6 gennaio 2021) Poco prima il presidente uscente aveva incitato i suoi supporter proclamando per l’ennesima volta Biden «presidente illegittimo». Capitol Hill è stata posta in lockdown, Pence è uscito scortato dall’edificio

SkyTG24 : Tensione e scontri nei pressi del Campidoglio, a #Washington, tra polizia e supporter di #Trump. I disordini sono i… - lucianonobili : Le immagini da #Washington sono spaventose. #CapitolHill assaltata, Pence e Harris protetti nei loro uffici, Romney… - FMCastaldo : Scontri durissimi, spari e violenze. Non siamo al cinema, ma a #Washington, al Campidoglio #USA. Ecco il risultato… - biba83_bg : RT @ellyesse: Quel che sta accadendo a Washington è di gravità inaudita e non ha precedenti nella storia. La protesta voluta da #Trump dive… - Mara55607978 : RT @RepubblicaTv: Usa, parla Biden sugli scontri di Washington: Il presidente eletto Joe Biden commenta l'assalto al Campidoglio da parte d… -

Trump (@realDonaldTrump) January 6, 2021 Trump ha appena twittato chiedendo ai manifestanti di non usare violenza, in nome del rispetto del “Law and Order”, mantra del presidente spesso evocato negli ...Si aggiorna di minuto in minuto il bilancio degli scontri e delle proteste dei sostenitori pro Trump che ha investito Washington, dove è stato dichiarato il coprifuoco. I manifestanti hanno fatto ...